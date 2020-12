Nuoto – Ruberti e Regattieri cercano gloria agli Italiani

MANTOVA Questa travagliata stagione agonistica si appresta a mandare in scena l’appuntamento clou, ovvero il Campionato Italiano Open in vasca lunga, in programma da domani a sabato nella piscina di Riccione. Presenti tutti i “big” del nuoto azzurro, dalla divina Federica Pellegrini al plurimedagliato Gregorio Paltrinieri, dal figliol prodigo Filippo Magnini all’astro nascente Benedetta Pilato. Con loro anche le ondine mantovane Nicoletta Ruberti e Rachele Regattieri. La viadanese dell’Azzurra Bologna nuoterà come al solito i 100 (venerdì) e i 50 stile libero (sabato). La piscina di Riccione evoca bellissimi ricordi a Nicoletta, che lì sale sul podio da quattro rassegne tricolori consecutive e l’anno scorso ha conquistato la medaglia d’oro nei 50 ai Campionati primaverili e il bronzo agli invernali. Dopo una seconda parte di stagione passata da una piscina all’altra ad inseguire la condizione migliore, Ruberti si presenta all’appuntamento con il quarto crono (25.54) di accredito nei 50 e il 17° nei 100 (56.70). Si tratta comunque di tempi ottenuti addirittura un anno fa. «Allenarsi in questo ultimo periodo è stato complicato – ricorda Nicoletta – la piscina qui a Viadana è chiusa, ho quindi dovuto spostarmi prima a Reggio e adesso mi alleno stabilmente ad Asola. Mi sento comunque in forma, sto bene in acqua, vado a Riccione per divertirmi. Farò venerdì i 100, probabilmente in funzione dei 50 di sabato, la mia gara. Non ho aspettative particolari, la piscina però mi piace e spero di non interrompere la tradizione».

Venerdì e sabato sarà in vasca anche la dorsista Rachele Regattieri, passata recentemente dall’Acquatic Center al Legnano. In ottobre ha avuto il Covid, ma nelle ultime uscite è parsa di nuovo brillante e punta a ben figurare, soprattutto sui 200.