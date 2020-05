Cartelloni stradali e raccolta fondi per il dott. De Donno

MANTOVA Continuano le iniziative a sostegno del dott. Giuseppe De Donno, primario del reparto di pneumologia del “Carlo Poma” di Mantova, nonchè principale protagonista della terapia al plasma iperimmune nella lotta al Covid-19. Oltre al grande tam-tam sui social network, in questi giorni sono apparsi anche imponenti cartelloni stradali (vedi foto a lato) con l’obiettivo di trovare preziosi donatori di plasma. Ma c’è di più: il gruppo Facebook “Noi sosteniamo De Donno” e l’associazione “Boom” hanno avviato una raccolta fondi per aiutare il medico mantovano nella battaglia contro il Coronavirus. E’ possibile contribuire al progetto anche con una piccola donazione. Il versamento va intestato all’Associazione Boom (Iban: IT27 R051 1611 2000 0000 0059 617) mettendo come causale: Donazione “Noi sosteniamo De Donno”.