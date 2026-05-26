Pallavolo mercato – Giulia Melli all’Aek Atene: “Darò tutto per la squadra”

Mantova Nuova avventura per Giulia Melli. La schiacciatrice mantovana la prossima stagione giocherà in Grecia, nell’Aek Atene. Classe 1998, e alta 189 centimetri, ha firmato il contratto che la legherà al club greco, pronto a puntare sulla sua esperienza maturata nel campionato italiano. Melli è cresciuta nel vivaio del Volleyrò Casal de’ Pazzi, prima di approdare al Club Italia, con cui ha debuttato in Serie A1 nel 2016. Nel corso della stagione 2017-18 ha vestito inizialmente la maglia della Lardini Filottrano, trasferendosi poi alla Golem Olbia. Nel 2018 è arrivata l’esperienza a Caserta, dove ha contribuito alla promozione in Serie A1, mentre nelle due stagioni successive ha giocato con il Delta Informatica Trentino. Nel 2021 il passaggio a Bartoccini Fortinfissi Perugia, seguito nel 2022 dall’approdo alla Roma Volley Club, società con cui ha conquistato la CEV Challenge Cup nella stagione 2024-25. Nell’ultima annata sportiva l’azzurra ha indossato la maglia della Igor Gorgonzola Novara, contribuendo al quarto posto finale della squadra piemontese in Serie A, anche se non ha avuto molto spazio. Da segnalare anche il suo percorso con le nazionali giovanili italiane, culminato con la medaglia d’oro conquistata al Mondiale Under 18 del 2015. Nelle prime dichiarazioni da giocatrice dell’Aek al sito ufficiale del club, Giulia ha espresso entusiasmo per la nuova avventura: «Sono molto felice di entrare a far parte di un club storico come l’Aek. Voglio crescere ancora, aiutare la squadra con la mia energia e lavorare insieme per raggiungere grandi obiettivi. Darò tutto in ogni partita».