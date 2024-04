Pallavolo serie A3 – Scaltriti: “Gabbiano, non finisce qui. Al PalaSguaitzer sarà una bolgia”

Mantova Due match-point non sono bastati al Gabbiano per conquistare la promozione in A2. Capitan Gola e compagni ci sono andati davvero vicini. Macerata, sconfitta in gara-1, era sotto 2-0 in gara-2, ma è riuscita a ribaltare l’esito della partita vincendo 15-13 il tie-break. Tutto rimandato quindi fra le due formazioni alla bella di Mantova domenica 21, con fischio d’inizio alle ore 19.30. Il sogno serie A2 continua e ci si aspetta che il PalaSguaitzer sia una bolgia, visto anche il buon numero di tifosi del Gabbiano arrivati nelle Marche. A questo proposito ricordiamo che nell’impianto di gara-3 ci sarà la prevendita dei biglietti domani, dalle 18 alle 20, e giovedì dalle 20 alle 21. Deluso ma fiducioso per la bella di domenica prossima lo schiacciatore Riccardo Scaltriti: «Macerata, dopo i primi due set vinti da noi, ha avuto il merito di non aver mai smesso di crederci, ma era anche in difficoltà e noi non siamo stati capaci di interpretare correttamente il momento della partita. Qualche problema glielo abbiamo risolto noi, ma poi gli episodi hanno deciso per loro. Ma va dato anche a loro il merito di aver girato la partita senza perdere mai la speranza. Giusto che abbiano vinto la partita alla fine. A livello fisico la gara si è complicata strada facendo, per mantenere alto il livello di gioco. Qualche errore di troppo lo abbiamo commesso nei momenti in cui apparivano in difficoltà. Non dobbiamo abbatterci oltremodo perché rimaniamo consapevoli dei nostri mezzi». Il rammarico c’è per i due match-point non sfruttati e il sogno della promozione a un passo, ma rimane la fiducia in quello che deve essere ancora scritto. «Io rimango sereno – ribatte Scaltriti – per gara-3 e non finisce qui. Li affronteremo nella bolgia del PalaSguaitzer per una gioia che magari ci potremo gustare nel nostro palazzetto. Anche a Macerata i nostri tifosi ci hanno seguito e li applaudo per questo. Encomiabili. ll nostro percorso ha emozionato e avvicinato tanta gente che si è innamorata della nostra squadra, strada facendo. Vogliamo dimostrare che hanno davvero fatto la scelta giusta». Scaltriti anticipa qualcosa sui temi della prossima gara-3. «Stiamo parlando dello spareggio promozione fra due formazioni che giocano un volley di alto livello. Sono felice però di giocarlo nel Gabbiano in attesa della bella». La squadra riposa oggi e riprenderà ad allenarsi domani.

Sergio Martini