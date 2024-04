Calcio Promozione – Capucci: “Dài SanLa, serve l’ultimo sforzo”

Mantova Il San Lazzaro compie un passo decisivo verso la salvezza, grazie al successo casalingo sullo Sporting Brescia per 1-0. Vittoria che permette ai cittadini di guardare la prossima sfida con l’Asola con un po’ più di tranquillità, anche se la permanenza nel campionato di Promozione non è ancora raggiunta matematicamente: basterebbe un solo punticino. «Con lo Sporting è stata difficile – ammette Riccardo Capucci, autore del gol vittoria – . Il caldo e la partenza brusca non hanno aiutato, ma diciamo che piano piano ci siamo ripresi nell’arco del primo tempo, prendendo campo. Ci siamo affrontati a viso aperto, con occasioni sia da una parte che dall’altra. Sbloccarla a fine primo tempo, anche per fortuna, è stato fondamentale per noi perché la ripresa è stata spezzettata e poco spettacolare. L’importante però è stato portarsi a casa i tre punti, anche se non siamo stati brillantissimi». L’ultimo appuntamento vedrà il San Lazzaro in trasferta ad Asola. «Anche se sono ormai fuori dai play off – avverte il difensore – non ci faranno sconti. Per questo mi aspetto una gara a viso aperto, poi come sempre sarà il campo a dire chi merita di più». «La nostra stagione – conclude Riccardo – è divisa in due: quella che va da dicembre a fine febbraio, decisamente buona. Mentre l’altra, da fine febbraio a domenica, racconta di cinque gare di puro black out. Battute d’arresto che ci sono costate tanto e questo ce lo siamo trascinati fino alla fine, ma con calma e attenzione per fortuna siamo riusciti a riprenderci. Il nostro obiettivo è sempre stata la salvezza – conclude il difensore biancazzurro -, ci siamo quasi e domenica faremo di tutto e di più per raggiungerla».