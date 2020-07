Renzi scommette su Mantova: “Italia viva” a fianco di Palazzi schierano la squadra e il programma

MANTOVA «Mantova chiama, Roma risponde» è stato il titolo dell’appuntamento pubblico che si è tenuto ieri alle Pescherie. Un’occasione per fare il punto dell’impegno e dei risultati che ha portato Italia Viva, attraverso i suoi esponenti, sul territorio.

Il partito di Matteo Renzi fondato neppure un anno fa, ha sempre mostrato grande attenzione per la nostra città, e può contare su esponenti che a Roma hanno un peso di rilievo. Sia il ministro per le pari opportunità Elena Bonetti, sia l’on. Matteo Colaninno, lo scorso agosto furono tra i primi politici a lasciare il Pd per sostenere l’ex premier nella nuova avventura di Italia Viva, forti anche delle attività e dell’attenzione che Renzi stesso ha sempre dimostrato per Mantova. Sotto il suo governo, nel 2016, Mantova venne nominata “Capitale della cultura”, e ancora durante il mandato di Renzi arrivarono 18 milioni per il Mantova Hub del piano Boeri, mentre 9 furono i milioni impiegati per la riqualificazione e il compimento del primo lotto funzionale di Palazzo del Podestà.

Una storia positiva di successi per Mantova che non si arresta: è grazie all’impegno del deputato Colaninno se sono stati stanziati i fondi e a breve inizieranno i lavori per il raddoppio della Mantova-Codogno, e in città arriverà l’alta velocità, mentre Bonetti è di recente salita agli onori della cronaca grazie anche al Family act, che porterà, tra l’altro, a un assegno universale per i figli fino ai 21 anni.

Insieme, i due esponenti mantovani di Italia Viva, in questo periodo sono impegnati nella vertenza Corneliani per avviare un percorso tra le parti coinvolte e trovare una soluzione per far riaprire la storica maison. Una vertenza che vede oltre 400 famiglie coinvolte, e che ha visto il trasferimento del tavolo di discussione dal Mise a Mantova.

Ieri, all’incontro, è stato ribadito l’appoggio di Italia Viva alla ricandidatura di Mattia Palazzi, cui è stato riconosciuto di aver amministrato bene la città, e oltre al ministro e al deputato sono intervenuti anche il vice presidente della Camera Ettore Rosato (presidente nazionale di Italia Viva) e i coordinatori locali Fabio Madella e Francesca Zaltieri, che assieme a Bonetti e Colaninno rappresentano la squadra di punta per le prossime elezioni di settembre: sarà la prima occasione per Italia Viva per misurarsi e scendere in campo con i propri candidati a fianco di Palazzi.