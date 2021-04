Rugby Top 10 – Arletti: “Viadana, non distrarti con la Lazio”

VIADANA Vigilia di gara per il Rugby Viadana. Il quindici di German Fernandez domani affronterà l’ultimo confronto stagionale allo Zaffanella (ore 15, arbitro Mitrea di Udine): avversario la Lazio di coach Pratichetti, ex squadra di Ceballos, il cecchino dei gialloneri, e di Leonardi, jolly dei trequarti. La squadra capitolina è in ultima piazza nel Top 10 ma in ogni partita dà il massimo, va in meta e riesce a mettere in difficoltà l’avversario di turno.

Nel recupero dell’andata al Giulio Onesti (14 marzo) i rivieraschi ebbero la meglio; purtroppo nel corso del primo tempo il trequarti ala Ramiro Finco accusò un malore; prontamente soccorso, fu trasportato al Policlinico Gemelli e dopo l’intervento ricoverato in terapia intensiva neurochirurgica. E’ tuttora ricoverato nel reparto di neurochirurgia, ma può contare sulla vicinanza della sua famiglia, del Viadana e di tutto il mondo del rugby. Tornando al campo, il team giallonero, dopo il successo colto sabato allo Zaffanella sul Colorno col determinante calcio piazzato di Ceballos allo scadere, si è portato al quinto posto, beneficiando della sconfitta interna del Mogliano col Petrarca. E’ matematicamente suo se oggi piega col bonus la Lazio e la compagine trevigiana perde a Roma con le Fiamme Oro. «Il quinto posto – spiega il presidente Giulio Arletti – è pur sempre un piazzamento di tutto rispetto: sarebbe bello se al termine della sfida con la Lazio fosse certo e nelle nostre mani, però mi piacerebbe anche andare a conquistarlo vincendo a Mogliano nell’ultimo turno. Prima però c’è quest’ultima gara allo Zaffanella che bisogna saper gestire sul piano mentale. I capitolini nulla hanno da perdere e cercheranno di crearci problemi. Noi dobbiamo fare il possibile per chiudere gli impegni interni col successo, mettendo in campo tutta quella voglia di vincere che abbiamo avuto nel derby col Colorno, ben diretto da Clara Munarini che ha lasciato giocare. Le ho fatto i complimenti. Avremo Mitrea, che è stato anche arbitro quando a Reggio Emilia abbiamo piegato il Valorugby. E’ un fischietto internazionale, perciò auguriamoci che lasci giocare le due squadre, favorendo spettacolo e bel gioco». Il match come sempre sarà a porte chiuse, ma sarà visibile in diretta sulla pagina Facebook del Rugby Viadana o sul canale YouTube della Federazione Italiana Rugby.