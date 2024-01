Pallavolo serie B – E’più riparte dalla sfida con il Carpi. Asolarem deve risalire la china

Mantova La Kema Asola Remedello e L’E’più Viadana chiudono quest’oggi i rispettivi impegni dell’andata nel girone D della serie B maschile.

I rivieraschi di Alberto Panciroli e Giordano Gualerzi, osservato la scorsa settimana il proprio turno di riposo, tornano in campo dopo un mese e ospitano al PalaFarina (ore 18.30, arbitri Barabani di Ferrara e Khatra di Piacenza) l’Univolley Carpi di Santini: dodici punti contro i 24 dei rivieraschi, terzi in classifica, che nell’ultima gara disputata prima di Natale, davanti al proprio pubblico, hanno battuto per 3-0 la Kerakoll Sassuolo capolista.

«Non ci attende una gara facile – spiega coach Panciroli – Il Carpi, anche se è quartultimo, di recente si è rinforzata e ha fornito ottime prestazioni. Può far leva su Grassano, atleta di valore. Noi dobbiamo continuare a cercare la nostra identità di gioco, con la speranza che riusciamo a sfruttare al meglio il fattore campo». Assente Alessandro Chiesa. Da parte sua il sestetto del Chiese di Andrea Fasani e Luca Mutti ospita al PalaSchiantarelli il fanalino Sales Piacenza di Renato Barbon (ore 20.30 arbitri Ferrara e Iosca di Verona). Assente Rodella. I ragazzi del presidente Nicola Cavallari devono riscattare la sconfitta incassata sabato scorso a Sassuolo con la capolista. «Partita molto importante per quanto ci riguarda – afferma il vice Mutti – Dobbiamo muovere la nostra classifica per restare lontani dalla zona retrocessione e al contempo dobbiamo ritrovare serenità, morale e consapevolezza dei nostri mezzi».