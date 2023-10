Rally – Mirandola e Somenzi battono anche la sfortuna e vincono il “Sanremo”

Sanremo Andrea Mirandola e Giovanni Somenzi su Citroën C2 vincono la classe A6 al Rally di Sanremo. Partiti il mercoledì sera dopo il lavoro, arrivano a Sanremo nella notte pronti per il giorno dopo a svolgere le meticolose ricognizioni del percorso. Il venerdì mattina verifiche tecniche della vettura e ultime regolazioni, e poi pronti per lo Shake Down sopra le montagne. Dopo il primo giro tranquillo, nel secondo arriva la prima foratura alla ruota posteriore destra. Ritornati in assistenza per la sostituzione, ripartono per la prova spettacolo ma a 2 km dalla partenza si accorgono che entrambe le ruote posteriori sono forate. In pochi minuti l’equipaggio mantovano sostituisce una ruota con quella di scorta, procedendo quindi con una gomma fredda e l’altra forata. Gestendo al meglio la situazione, rimangono in gara. Il sabato mattina ripartono con il buon intento di attaccare e finire la gara, e in questo modo, dopo ben tre giri di quattro prove speciali a cronometro, arrivano al palco di arrivo a Sanremo sotto il famoso Casinò. Ringraziamenti a sponsor, scuderia New Rally Team, ai tecnici e ai meccanici.