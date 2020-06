Motomondiale, doppio appuntamento a Misano il 13 e 20 settembre

ROMA (ITALPRESS) – Ufficializzato il nuovo calendario della stagione 2020 del Motomondiale. Dopo lo stop e le modifiche imposte per la pandemia Covid-19, la Dorna ha diramato un nuovo programma nel quale trova spazio per due tappe il circuito di Misano. Il 13 settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli si correrà il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, la settimana dopo il Gran Premio Emilia Romagna e della Riviera di Rimini. “Una straordinaria opportunità che non solo non vede la rinuncia a quello che da anni è un appuntamento mondiale, ma lo raddoppia. Oggi è una giornata importante anche per il messaggio che voglio dare non solo ai cittadini della mia regione, ma a tutto il mondo del motociclismo, dello sport”. Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, presenta così il doppio appuntamento che Misano ospiterà. Nonostante le complicazioni derivanti dall’emergenza epidemiologica, la MotoGP tornerà a Misano con due gare programmate il 13 e il 20 settembre: “Dopo quello che abbiamo patito in uno dei territori più colpiti del Paese noi vogliamo rilanciare scommettendo su quello che questa terra ci ha insegnato: la voglia di reagire, di spaccarsi la schiena e di rimboccarsi le maniche – ha spiegato Bonaccini -. L’Emilia-Romagna non è che è orgogliosa di raddoppiare la MotoGP per mettersi un fiore nella giacca, ci sarà la ripartenza del turismo e di un territorio che nei decenni si è costruito una reputazione che lo porta a essere riconosciuto in tutto il mondo”. Tornando al calendario, la Dorna sottolinea: “La possibilità di organizzare eventi al di fuori dell’Europa sarà valutata e confermata entro il 31 luglio. Tuttavia, la stagione 2020 non finirà dopo il 13 dicembre e comprenderà un massimo di 17 eventi (incluso il Gp del Qatar). Tutte le date e gli eventi, nonchè l’eventuale presenza di spettatori, sono soggetti all’evoluzione della pandemia e all’approvazione dei rispettivi governi e autorità”. Il primo appuntamento sarà il Gran Premio di Spagna in programma il 19 luglio, sette giorni dopo, sempre sulla stessa pista, si svolgerà il Gran Premio Red Bull de Andalucia.

(ITALPRESS).