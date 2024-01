Torna in piena efficienza la piazzola ecologica di Poggio Rusco

POGGIO RUSCO – Dopo una chiusura piuttosto prolungata per lavori di risistemazione (e che aveva creato anche qualche malumore nella cittadinanza) con il nuovo anno è tornata in piena efficienza la piazzola ecologica di Poggio Rusco in via Ovara. Lo ha ricordato l’assessore David Canossa, aggiungendo anche che l’orario di fruizione resta quello conosciuto dalla cittadinanza, ovvero lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18, martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18: «I lavori di riqualificazione sono terminati ed hanno reso il Centro Raccolta più ordinato ed efficiente – ha spiegato l’assessore podiense sulla sua pagina Facevook – A breve verrà data comunicazione con congruo preavviso, di quando si potrà entrare utilizzando solo il controllo degli accessi. Grazie a tutti i cittadini per la collaborazione»