Secca dell’Oglio: anche ad Acquanegra spuntano antiche piroghe

Acquanegra Il protrarsi della siccità ha causato l’affioramento dall’alveo dei fiumi di strutture, reperti archeologici emanufatti antichi. La situazione di emergenza per la tutela è collegata non solo al rischio che i materiali vengano raccolti da soggetti non autorizzati, ma anche all’esposizione al sole che ne mette a repentaglio la conservazione.

È il caso di due imbarcazioni antiche, emerse dall’Oglio nel territorio di Isola Dovarese poco a valle del ponte “Tre martiri”. Si tratta di due piroghe medioevali. Di particolare rilievo risulta una delle due, della lunghezza di 11.50 m, perché presenta anche alcune costolature di rinforzo interne, raramente attestate fino a oggi. In seguito alle segnalazioni, la Soprintendenza ha diretto un progetto di messa in sicurezza dei due scafi, consistente nel riseppellimento in alveo.

Parallelamente altre situazioni di affioramento sono state segnalate a Piadena e ad Acquanegra sul Chiese: altre imbarcazioni monossili e a fasciame sono parzialmente emerse dall’acqua, ma, a differenza di quelle di Isola Dovarese, il livello raggiunto dal fiume non ne pregiudicava la conservazione.

Più complesso è apparso invece il contesto a Calvatone presso la riva di un’ansa fluviale immediatamente a monte dell’oasi WWF “Le Bine”. La segnalazione della presenza di una serie di palificazioni emerse dall’acqua e di abbondante materiale ceramico, ha permesso alla Soprintendenza di attivare la protezione del sito.

L’indagine archeologica ha permesso di rilevare e posizionare una struttura composta da un centinaio di pali lignei, che vanno a comporre una piattaforma quadrangolare a centro fiume collegata alla riva da due pontili. Nei pressi è stata reperita un’imbarcazione a fasciame, ancora per la maggior parte interrata. La presenza di materiale ceramico di diverse cronologie, collegata allo scorrimento del fiume, non permette di datare con sicurezza la struttura, già individuata nel 2003 e allora interpretata come una palafitta ascrivibile ad un periodo compreso tra l’età del Bronzo Antico Finale e il periodo centrale del Bronzo Medio.