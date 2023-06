Pallavolo serie B m – Il Gabbiano chiude la stagione imbattuto in casa

Cerese Il Gabbiano vola in A3 con l’acquisizione del diritto di Pineto. L’ultima giornata dei play off ha visto i biancazzurri imporsi 3-0 sullo Scanzorosciate e mantenere il proprio campo inviolato. Le due sconfitte di Acqui e Malnate hanno impedito la promozione sul campo pur in una stagione positiva. Senza dimenticare la finale di Coppa Italia raggiunta. Nell’ultima partita Serafini schiera tutti i giocatori ad eccezione di Quartarone Poca storia nel primo set con Gola, Artoni e Mattia Catellani in campo. Locali avanti 8-4, 14-9 con Andreoli e 21-14 con Gola. Chiude un muro di Andreoli. Più equilibrio nel secondo set fino a 11. Un muro di capitan Artoni e un ace di Gola portano il Gabbiano sul 15-11 e gloria anche per Miselli e Ferrari Ginevra che firma il 19-16. Scanzo si avvicina sul 19-18 ma l’ace di Miselli vale il 21-18. Ferrari Ginevra e Gola portano i locali sul 2-0. Entrano anche Zanini e Lorenzi per la passerella finale. Dal 15-11 con la bomba di Gola dai nove metri, si passa al 19-19. Gola impatta a 20 e 21. Ferrari Ginevra chiude il set sul 25-22. Per l’A3 non serve una rivoluzione e si dovrebbe ripartire da coach Serafini. (sm)