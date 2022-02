Calcio 1ª Categoria – Il Porto si prepara per la Verolese. Baraldi: “Importante ripartire bene”

Porto Mantovano Domenica torna in campo, sul terreno della Verolese, il Porto, che dovrà recuperare l’ultima di andata. Ancora incerta la presenza dell’allenatore Marco Fantini (in foto), che venerdì farà il tampone per capire se sarà guarito dal covid. Sei sono i sicuri assenti fra infortunati e atleti che debbono sottoporsi alla visita di idoneità: contro la Verolese mancheranno Bertolazzi, Braghiroli, Michael Chiozzi, De Rossi, Muzi e Popescu, in compenso sabato scorso nell’amichevole con la Castellana a Castel Goffredo si è rivisto Ambroso. «La Verolese è una compagine molto tosta che di recente si è anche rinforzata – dice il diesse Luca Baraldi -, sarebbe importante ripartire con un risultato positivo: vincendo raggiungeremmo i bresciani. Il recupero torna utile anche per scioglierci un po’ in vista della ripresa, la settimana successiva, col Psg. Nel girone di ritorno serve tutt’altro passo, per la classifica e per il morale dei ragazzi, anche se avremo ben sei assenti. Nel 2022 avremo da giocare 8 incontri in casa su 13 e cinque in trasferta».