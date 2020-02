Bar con servizio ai tavoli aperti anche dopo le 18. Soddisfatta Confcommercio

MANTOVA – Da stasera i bar con servizio assistito al tavolo di tutta la regione Lombardia, quindi anche quelli di Mantova potranno tornare a stare aperti anche dopo le 18 grazie ad un aggiornamento previsto nelle prossime ore all’ordinanza di Regione Lombardia che, a causa dell’emergenza Coronavirus, aveva imposto la chiusura dalle 18 fino alle 6 del mattino. Per evitare assembramenti, il servizio bar dovrà essere gestito solo al tavolo dal personale e non direttamente al bancone.

“Regione Lombardia, che abbiamo fortemente sollecitato in questa direzione, ha chiarito che i bar e pub che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande possono rimanere aperti come i ristoranti, a condizione che sia rispettato il vincolo del numero massimo di coperti previsto dall’esercizio. Era infatti difficilmente giustificabile l’obbligo di chiusura dalle 18 alle 6 per queste attività molto paragonabili, come situazione di affollamento, ai ristoranti esonerati invece dalla disposizione” commenta Nicola Dal Dosso, direttore di Confcommercio Mantova. “Moltissimi locali – aggiunge Mattia Pedrazzoli, presidente di Fipe Bar Confcommercio Mantova – potranno dunque rimanere aperti.” confcommercio ricorda che le attività di somministrazione o di consumo sul posto di prodotti artigianali (gelaterie, pasticcerie, forni ecc) ad esclusione di quanto espressamente previsto dall’ordinanza per bar, locali notturni ed altri esercizi di intrattenimento aperto al pubblico, non sono soggetti all’obbligo della chiusura dalle ore 18 alle ore 6.