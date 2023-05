Domani scatta la Minciomarcia. Oltre tremila gli iscritti alla corsa

MANTOVA Domani la nuova edizione della camminata più sentita dai cittadini. Gli organizzatori Uisp, Quisport e il comune di Mantova hanno ormai tutto pronto per il classico via. “Questa manifestazione rappresenta l’importanza della prevenzione e della cura della salute”- ha detto Anna Nicchio di Gruppo Mantova Salus -. Sono infatti questi i valori che l’evento vuole mettere sotto i riflettori dal 1972, anno della sua nascita. “Per me la Minciomarcia rappresenta un ritorno alla normalità” commenta così Luca Mondini, rappresentante dello sponsor Bper Banca. La lista dei finanziatori è lunga, segno dell’importanza e dell’influenza che questo percorso ha per i cittadini. Tra gli ulteriori protagonisti che hanno reso possibile l’avvenimento si possono citare Gianpaolo Ferrarini, presidente Quisport, Daniela Demicheli, Ats Valpadana, Giacomo Savi, presidente Avis Provinciale, Gianluca Gaudino, referente Conad, Emily Montecchi, di AutoAzzurra, Elisabetta Bassi, presidente Uisp Mantova e Stefano Alia di Quisport. Sono circa 3000 gli iscritti fino ad ora e sono compresi in tutte le fasce d’età, dai giovanissimi fino ai più anziani, e si cercherà di ampliare sempre di più per domani il bacino di partecipazione. In competizione anche i 17 ragazzi più professori della classe 3a G del Liceo Scientifico Sportivo “Belfiore”. “Per noi questa è un’occasione per concentrarci al miglioramento del percorso Ptco, fondamentale per i ragazzi nell’ottica di inserimento nel mondo del lavoro” interviene la professoressa della classe Laura Spiritelli. I percorsi da intraprendere sono quindi 2, entrambi che condividono la partenza in Piazza Sordello. Il primo ha una lunghezza di 5km, percorribile sia camminando che correndo, mentre i più allenati si potranno cimentare con il secondo, di una lunghezza circa il doppio del precedente, proseguendo per le piste ciclabili che costeggiano i laghi. “La grande novità di quest’anno” annuncia Stefano Gola, vice presidente di Confcommercio con Delega del territorio e referente Gruppo Pet “potranno partecipare i nostri amici a 4 zampe, sia cani che gatti”.

“Ci aspetta una bella manifestazione, arricchita dalla musica di Radio Bruno” conclude Mattia Palazzi- “e i vari percorsi, anche quello ad ostacoli”.

Gabriele Conte