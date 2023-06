Canoa – Sara Vesentini di bronzo. Mincio ok anche con Rodelli, Alberini e Pezzini

Castel Gandolfo Prima giornata ieri a Castel Gandolfo per la gara nazionale, valida come prova di selezione per ragazzi, junior e U23. Presente la Canottieri Mincio. Grande soddisfazione per il bronzo vinto da Sara Vesentini nel K1 200. Con questo risultato è sempre più vicina alla Nazionale Senior. Emma Rodelli è stata una delle migliori a ridosso delle Azzurre: non è entrata in finale ma il club è molto soddisfatto. Applausi anche per Andrea Alberini e Luigi Pezzini nel K2 200 e 1000 Ragazzi. Arrivati a Castel Gandolfo senza troppe ambizioni, sono andati al di là delle più rosee aspettative: hanno conquistato il sesto posto sui 1000 e il quarto sui 200 a 2 centesimi dal podio. Oggi per tutti il K1 500. «Ottimo il bronzo di Sara – afferma Daniele Rossi, tecnico dalla “Cano” – Se pensiamo che le altre due sono delle Fiamme Azzurre e Oro… Andrea e Luigi sono in costante crescita. Un ringraziamento a Valentina Artoni, ex canoista della Mincio, ora mental coach, con cui abbiamo collaborato negli ultimi mesi curando l’aspetto psicologico».