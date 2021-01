Carenza di medici, sì alla mozione del M5S Lombardia. Fiasconaro (M5S): “Grande risultato”

MANTOVA Andrea Fiasconaro, consigliere regionale del M5S, commenta così l’approvazione all’unanimità della mozione, a firma del collega pentastellato Gregorio Mammì, per garantire “la continuità e l’effettività dell’assistenza” a fronte dei numerosi pensionamenti di medici di base.

“L’approvazione della mozione a firma del mio collega Gregorio Mammì è un grande risultato. Troppi cittadini lombardi hanno difficoltà e disagi nell’accesso all’assistenza sanitaria perché in Lombardia mancano centinaia di medici di medicina generale. Su questo ennesimo fronte, la programmazione della Lombardia non ha funzionato. Gli anziani, i cronici, i pazienti fragili meritano un’assistenza medica degna di una regione all’avanguardia.”

“Ora, grazie a questa mozione, ATS sarà parte attiva nella scelta dei medici di medicina generale per i pazienti anziani e fragili. Mi auguro che questo primo timido segnale di apertura nei confronti delle opposizioni possa essere lo spiraglio per una serie di proposte per migliorare la sanità lombarda che, come Movimento 5 stelle, presenteremo. Per ora mi riservo di valutare nelle prossime settimane come e quanto la mozione del M5S sarà trasformata in un’azione concreta ed efficace”.