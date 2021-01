Pallavolo serie B1 f – Allenamenti congiunti: Volta riceve l’Anthea, Porto sfida l’Esperia

MANTOVA Si torna in campo. Questo pomeriggio al Palavalle (ore 17) la Nardi Volta affronta nuovamente l’Anthea Vicenza di Chiappini: un allenamento congiunto, senza ombra di dubbio utile ai tecnici Matteo Solforati e Leonardo Camarini , visto che fra quindici giorni, secondo programma, dovrebbe iniziare il torneo di serie B1 col derby casalingo contro l’Euromontaggi Porto.

In settimana le atlete collinari hanno sostenuto a Gussago un allenamento con il Promoball (serie B2), piegato per 4-0. Risultato a parte, buon test per il Volta, nel quale i due tecnici hanno provato soluzioni di gioco che verranno buone in campionato. «Siamo vicini all’inizio del torneo – afferma il presidente Sergio Longhi – La gara con Vicenza serve anche per entrare in clima torneo, con la speranza che si possa effettivamente giocare».

Stasera dovrebbe tornare in campo Sofia Tosi che ha avuto problemi a una spalla ed è stata tenuta a riposo di recente dai due allenatori.

Dalla Nardi all’Euromontaggi di Biagio Marone e Simone Lazzari, che a Porto (ore 17) ospita per un allenamento congiunto l’Esperia Cremona dell’ex Volta Valeria Magri. Poi martedì nuovo allenamento a Ostiano contro le cremonesi degli ex Volta Federico Bonini e Alberto Leali.

Domenica scorsa, nel test a Porto col Clai Imola, la squadra ha ben impressionato. Mancava la centrale Simona Galiero oggi al rientro. In campo anche la palleggiatrice Emma Binacchi, ultimo colpo di mercato. I due tecnici ovviamente si aspettano progressi dalla squadra rispetto al test con Imola.