Calcio serie CF – Mantova, Pinton entra in lista e può debuttare già a Pesaro

MANTOVA Gara importante quella di domani per i biancorossi di mister Troise. Contro la Vis Pesaro sarà uno scontro diretto. Questo non lo dice la classifica, ma le velleità dichiarate dai dirigenti di viale Te non inducono a pensare a qualcosa in più della permanenza in terza serie. Il Mantova si presenterà alla sfida di domani con la voglia di rimediare all’ultimo e infelice trittico di gare del 2020: due sconfitte e un pareggio. Punti persi per strada che Guccione e compagni vogliono riconquistare per avvicinarsi sempre di più alla quota salvezza. Il Mantova non vince la prima gara del nuovo anno dal 2015 ed è giunto il momento di sfatare anche questo tabù.

La pausa è servita ai giocatori per resettare tutto e pensare a questa seconda parte di stagione. Gennaio è anche un mese particolare, nel quale c’è un mercato aperto e quindi da parte dei giocatori ci saranno anche maggior stimoli per dimostrare il proprio valore. E’ il caso dei giovani, impiegati da Troise maggiormente nelle ultime sfide, ma non solo. Considerate le ultime gare i biancorossi vivono questa vigilia con la voglia di riscattare le delusioni raccolte prima di Natale. Qualche cambiamento ci sarà. Non tanto nel modulo, che sarà un 4-3-3 o 4-4-2, ma negli interpreti. Ceduto Vano al Perugia, mister Troise al rientro dalla sosta ha dovuto fare la conta degli attaccanti. Di Molfetta sarà out e Ganz è rientrato in gruppo con i compagni solo ieri: si è allenato e con ogni probabilità giocherà dal 1’ stringendo i denti. Questa è la sensazione, anche se molto dipenderà dalla rifinitura di oggi pomeriggio. L’ex Ascoli nel caso potrebbe giocare come punta centrale affiancato da Guccione e Cheddira. Fin qui non ci sarebbe nulla di nuovo. I cambi potrebbero esserci in difesa e a centrocampo. Nei 4 davanti a Tozzo, possibile la presenza di Pinton come terzino destro al posto di Bianchi, che rientra dalla positività al Covid. Pinton, in gruppo già da inizio stagione, si era infortunato e non era stato inserito nella lista. Da diversi mesi si allena con la squadra e ora è stato inserito con l’uscita di Vano. Domani potrebbe già debuttare contro la Vis. Magari non dal 1’, ma a gara in corso. A completare il reparto Milillo, Checchi, Zanandrea. Altra novità Saveljevs nell’11 titolare, una soluzione provata anche ieri in allenamento. Difficilmente Troise si priverà di Gerbaudo e quindi fuori rimarrebbe uno tra Zibert e Lucas. In caso di 4-4-2 invece cambiano ancora le carte in tavola: Guccione andrebbe sulla linea dei centrocampisti e davanti il duo Ganz-Cheddira, o Cheddira-Rosso se Ganz non dovesse partire dall’inizio.

Tommaso Bellini