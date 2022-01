2023, l’anno di Rubens a Mantova

MANTOVA l 2023 potrebbe essere l’anno di Rubens a Mantova. A rivelarlo è Stefano L’Occaso, direttore di Palazzo Ducale, in occasione della proiezione della sua video-lezione dedicata all’artista fiammingo alla Biblioteca Teresiana. “Il progetto espositivo dedicato a Pieter Paul Rubens dovrebbe coinvolgere sia Palazzo Ducale sia Palazzo Te”, ha svelato ancora L’Occaso.

“Rubens a Mantova” il titolo della video-lezione, visibile anche sul canale YouTube di Palazzo Ducale. Venti minuti in cui L’Occaso, dopo l’introduzione a cura del presidente della Società per il Palazzo Ducale Graziano Mangoni, spiega l’opera dell’artista di Siegen nella città virgiliana. “Il decennio di attività dell’artista al servizio di Vincenzo I Gonzaga, dal 1600 al 1610, ha lasciato una grande impronta non solo su Mantova”, ha spiegato ancora L’Occaso, “il Trittico della Santissima Trinità apre infatti le porte al Barocco europeo. Questo video, per ora, è disponibile solo in lingua italiana e tedesca. Mi auguro possa essere tradotto in inglese per una maggiore divulgazione delle bellezze mantovane. Per la sua realizzazione un ringraziamento va all’architetto Leoni”.

In occasione della proiezione, il presidente dell’Associazione per il Gemellaggio tra Mantova e Paderborn Giordano Fermi ha consegnato alla direttrice della Biblioteca Teresiana Francesca Ferrari il catalogo della mostra dal titolo “Pietro Paolo Rubens e il Barocco nel Nord Europa” che si è tenuta nella città tedesca nel 2011. “Negli ultimi due anni, a causa della pandemia, l’associazione non ha svolto la sua normale attività ma è stata vicino al mondo della scuola, elargendo borse di studio”, ha detto Fermi. “La consegna del catalogo alla Biblioteca Teresiana è un’occasione per tornare a parlare di cultura”, ha dichiarato l’assessore al sistema bibliotecario Alessandra Riccadonna, “è la testimonianza di come il Comune e Palazzo Ducale riescano a lavorare insieme per la valorizzazione del patrimonio della nostra città”.