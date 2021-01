Basket serie A2 – Ceron: “Grazie Staff per questa possibilità”

MANTOVA Per assestare e puntellare un po’ la squadra, dopo un inizio di stagione condizionato purtroppo dal Covid e da acciacchi vari che hanno coinvolto più giocatori (da Bonacini a Cortese, da Ghersetti a Weaver), gli Stings hanno definito l’acquisto dell’esterno Marco Ceron che ieri è stato presentato ufficialmente presso la sede dello sponsor TeaEnergia.

Fresco di firma di un contratto senza opzioni che scadrà il 30 giugno 2021, e pronto a esordire domenica alla Grana Padano Arena contro Biella vestendo la canotta numero 4, Ceron è reduce da un lungo periodo di inattività ed è più che mai determinato a cercare riscatto: «Dopo essere stato fermo due anni devo dimostrare la mia voglia di tornare e questa voglia deve tramutarsi sul campo – le sue prime parole da biancorosso – Nonostante avrò bisogno di qualche giorno ritrovare la condizione fisica ideale so che dovrò dare un apporto alla squadra già da subito. Sto lavorando molto bene con lo staff, il preparatore Missarelli è molto bravo e ho piena fiducia in questo progetto. Ringrazio la società per avermi dato questa possibilità che per me significa tanto. Ho tanta voglia di riscatto: la mia vittoria più grande, aver sconfitto le paure ed essere tornato a giocare dopo il grave infortunio alla testa, l’ho già conquistata. Tutti i medici mi dicevano che non sarei dovuto tornare a giocare, invece dopo un lungo percorso sono pronto per tornare in campo. Voglio aiutare il coach e i miei compagni a raggiungere gli obiettivi». Soddisfatto il tecnico Emanuele Di Paolantonio: «È un giocatore che può farci fare un salto di qualità. Avremo un’arma in più attacco e una rotazione in più in difesa: ben vengano gli elementi di qualità come Marco. Siamo contenti dell’arrivo di un giocatore di alto livello con così forti motivazioni. Volevamo inserire il miglior giocatore possibile fra quelli a disposizione, senza preoccuparci troppo del ruolo, e l’arrivo di Ceron non è stato influenzato dai problemi fisici di Cortese».

A fare gli onori di casa non poteva mancare il presidente di TeaEnergia Massimiliano Ghizzi: «Anche quest’anno abbiamo mantenuto l’impegno che si protrae da qualche anno di sostenere gli Stings e il basket mantovano. Siamo felici di consolidare questa partnership tra due realtà eccellenti, nella speranza di poter fare al più presto il tifo al palazzetto insieme a tutti i tifosi».

Leonardo Piva