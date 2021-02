Si è insediata la nuova Commissione Provinciale Pari Opportunità

MANTOVA Si è insediata ieri la nuova Commissione Provinciale Pari Opportunità. Presidente è stata eletta Gaia Cimolino, Consigliera di Parità della Provincia di Mantova. Vice Presidente sarà invece Flavia Sgarbi, rappresentante in seno alla Commissione del mondo dell’associazionismo femminile. Le altre componenti sono: Cecilia Antonioli per l’Ambito Territoriale di Asola, Claudia Miloni per l’Ambito Territoriale di Suzzara, Donata Negrini per le organizzazioni sindacali, Paola Pecchini per l’Ufficio Scolastico territoriale, Ilaria Reggiani per l’Ambito Territoriale Destra Secchia, Mara Spanevello per l’Ambito Territoriale di Mantova, Greta Tonolli per l’Ambito Territoriale di Viadana, Stefano Meneghelli in rappresentanza di maggioranza e minoranza del Consiglio Provinciale e Francesca Zaltieri consigliere provinciale con delega alle pari opportunità. Auguri di buon lavoro alla Commissione sono stati espressi dal Presidente della Provincia Beniamino Morselli. Tra i primi passi della neo presidente e delle consigliere, l’organizzazione di iniziative per la giornata dell’8 marzo, Festa della Donna.