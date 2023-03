Basket serie C Silver – San Pio X senza paura contro il Casalmaggiore. Cavalli: “Serve il riscatto”

Mantova Mancano poche giornate alla fine della regular season. In questo fine settimana si gioca la decima di ritorno. Nessuno dei tre quintetti virgiliani sarà in campo stasera. Il San Pio X, secondo e in lotta per i play off Gold, dopo la sconfitta incassata nel precedente turno a Colorno, scende in campo domani con il Casalmaggiore (ore 18), in trasferta a Gussago. Affronta la compagine di Sguaizer, staccata di quattordici punti e battuta 68-67 all’andata al Dlf. «Siamo attesi da una gara difficile contro un’ottima compagine – spiega il presidente Diego Cavalli – All’andata abbiamo vinto di stretta misura. Nessuno ti regala mai nulla, soprattutto nel girone di ritorno. A Colorno abbiamo trovato sul nostro cammino un Casalmaggiore trascinato dai tre stranieri; in terra bresciana secondo me sarà dura. Comunque si gioca per il riscatto». Torna in panchina coach Marco Gabrielli la scorsa settimana assente per impegni con la scuola. Rientra Maione, ancora assente Mauceri. Dopo la netta sconfitta di San Martino in Strada con il Somaglia, ancora in trasferta lo Junior Curtatone domani a Novagli contro il Monteclarense Montichiari (ore 20.45, arbitri Toffali di Villasanta e Petruzzi di Cusano Milanino). I bresciani sono a dieci lunghezze dal quintetto di Alberto Bortesi, anch’esso con i play off nel mirino, visto il terzo posto. «Partita non facile – spiega il coach – quella che ci attende. Affrontiamo una squadra che si gioca le ultime possibilità di salvezza». In dubbio Galic e Peralta. Infine il Gruppo Mauro Saviola Viadana di Denis Tellini, reduce da due successi domenica al PalaFarina (ore 18), ospita il Pentavac Chiari di Cullurà, avanti due lunghezze. «Abbiamo in dubbio Castoldi – spiega il presidente Massimo Pizzetti – che per il nostro gioco è fondamentale. Speriamo comunque che la squadra reagisca e giochi una buona partita contro il team bresciano, carica dal colpo di Verolanuova».