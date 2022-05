Pallavolo serie B1 f Play off – Longhi: “Il Volta non teme l’Esperia”

Volta M. Inizia la settimana più importante per la Nardi Volta, quella che porta alla sfida finale per la serie A2. Dopo aver fallito il primo assalto, le atlete di Marco Breviglieri e Leonardo Camarini ci riprovano. Hanno infatti un’altra possibilità per salire di categoria, nella doppia gara della fase tre dei play off di B1, in cui si troveranno di fronte l’Esperia Cremona dell’ex coach Valeria Magri. Le collinari hanno dominato la stagione regolare e chiuso in vetta il girone Ce. Nel primo turno dei play off hanno affrontato il Montale, che a Castelnuovo Rangone ha vinto 3-0, e nella sfida di ritorno alle modenesi di Ghibaudi è bastato conquistare due set per rientrare, dopo una sola stagione di B1, in A2. Al Volta almeno la soddisfazione di aver portato la partita al quinto set e poi vinto 3-2. L’Esperia invece ha chiuso la stagione regolare al secondo posto, dietro il Montale nel girone D, e nella seconda fase dei play off ha incontrato l’Arena Vivigas Castel d’Azzano. Nella prima gara giocatasi a Cremona, il sestetto della Città del Torrazzo ha prevalso 3-0, e sabato scorso nel Veronese ha perso il primo set ma ha vinto gli altri tre e ha passato con merito il turno.

«Avrei preferito ovviamente il Vivigas – spiega tranquillamente il presidente del Volta Sergio Longhi – perché lo conosciamo molto bene ed è stato nostro avversario in questa stagione nel girone C, chiudendo al secondo posto. A parte questo, noi però non abbiamo paura dell’Esperia. Sappiamo che è squadra di assoluto livello. La scorsa stagione l’abbiamo affrontata in tanti allenamenti congiunti e quindi la conosciamo bene. E’ un avversario tosto, ben allenato da un ottimo tecnico, e ritengo che sia una gara aperta a qualsiasi risultato. Per noi sarà importante allenarci bene in questi ultimi giorni e stare tranquilli. Vediamo alla fine quale sarà lo stato fisico e mentale della squadra; in quali condizioni il gruppo arriverà a giocarsi queste sfide così delicate». Si comincia in trasferta: prima gara sabato al PalaCambonino Cremona (ore 18). E ci si gioca tutto in casa sabato 4 giugno a Volta (ore 20.30), con il fattore campo a favore.