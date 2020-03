Cinquemila euro dal Lions Club Mantova Host per la raccolta di Fondazione Comunità Mantovana

MANTOVA Il Lions Club MANTOVA HOST ha immediatamente risposto all’appello di Fondazione Comunità Mantovana che ha avviato una campagna di raccolta fondi straordinaria per far fronte all’emergenza Coronavirus, con l’obiettivo di supportare quanti si trovano in prima linea: i medici, gli infermieri, i volontari del territorio. Sono già stati versati sul contro corrente della Fondazione 5.000 euro, per contribuire all’acquisto di apparecchiature che saranno messe a disposizione di tutti i presidi e dell’intero territorio mantovano: nell’attuale situazione di emergenza necessitano ecografi, telemetrie e dispositivi di radiologia.

Obiettivo iniziale del progetto è la raccolta di 100mila euro, che verranno raddoppiati dalla Fondazione: l’invito a privati e imprese da parte del Mantova Host – anche il qualità di socio fondatore – è di supportare con generosità la Fondazione Comunità Mantovana per raggiungere il target nel minor tempo possibile.

Oltre a questa misura, il Mantova Host – decano dei Lions club virgiliani – sta progettando ulteriori interventi e iniziative di raccolta fondi, di concerto con gli altri Club Lions mantovani e con il Distretto Lions 108Ib2, che coordina i club delle province di Mantova, Brescia e Bergamo e sta attivando progetti analoghi. Ulteriori informazioni a breve sul sito www.lionsclubmantovahost.it