Calcio Seconda Categoria – Speranzini: “Voltesi, devi rialzarti. Il mister? Resta”

VOLTA MANTOVANA Il cammino nel ritorno del girone O della Seconda categoria mantovana non è iniziato sotto i migliori auspici per la Voltese di Fabio Bontempo. La compagine collinare ha perso 3-1, a Carbonara Po, lo scontro diretto per la salvezza col Boca Juniors di Emanuele Negrini, che ha lasciato ai biancorossi il penultimo posto. La squadra è attesa domenica dalla non facile gara interna col Soave, a sua volta smanioso di rivalsa, dopo la sconfitta casalinga con l’Atletico Castiglione. Il presidente Nicola Speranzini mette subito in chiaro le cose: «L’allenatore gode della fiducia della società e la sua posizione non è un discussione, come non lo è stata anche nei mesi scorsi, abbiamo fiducia nella squadra e sul fatto che sia gli atleti che il mister possano subito risollevarsi, dopo la battuta d’arresto sul terreno di una diretta rivale nella corsa alla salvezza. Una sconfitta maturata per errori individuali, per errori di squadra soprattutto in fase difensiva. La gara col Soave sarà un’altra sfida importante per quanto ci riguarda. Bisognerà andare in campo col miglior approccio mentale, evitare gli errori. Riuscire a muovere la classifica, sarebbe importantissimo – conclude il patron -, con la speranza che stavolta col Soave vada meglio rispetto alla partita dell’andata». Quando i granata, per la cronaca, vinsero 2-1.