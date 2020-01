Pallavolo serie B2 f – Coppa Italia, Porto domenica a Legnaro

PORTO L’Euromontaggi di Biagio Marone, domenica a Legnaro (ore 21), affronta nell’andata dei quarti di finale della Coppa Italia di B2 il Pittarello Thermal. La squadra di Rocchi ha chiuso in vetta la prima parte nel girone E, mentre le virgiliane hanno centrato il titolo di campione d’inverno nel D, colto con pieno merito dopo il successo di sabato scorso a Villa Bartolomea con lo Spakka, e grazie al maggior numero di successi sull’Ipag Noventa Vicentina, anch’esso a quota 34.

«Non capita tutti gli anni di accedere a questa manifestazione – afferma il vice presidente Renzo Trazzi – Giocare di domenica e alle 21 sembra inusuale, ma le padovane non potevano scendere in campo sabato. Si poteva posticipare martedì o mercoledì alle 20, ma alla fine la scelta è caduta sulla domenica».

Ritorno a Porto mercoledì 12 (ore 21): in caso di parità dopo le due partite, set di spareggio per stabilire chi accede alla final four.

«Legnaro è un’ottima squadra – dichiara coach Biagio Marone – forte di atlete che giocano insieme da diversi anni, è molta compatta e coesa. Quando si arriva a questi livelli affronti sestetti di caratura: è logico che la sfida col Pittarello va vista nell’ottica del doppio confronto. Vista la pausa del campionato, ben venga la gara con le padovane, che si rivela importante per cominciare a preparare la prima partita del ritorno sabato 8 ad Altavilla Vicentina. Un impegno non facile».