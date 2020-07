Assessore e anima del calcio, Ostiglia in lutto per Maurizio Nardi

OSTIGLIA – Se c’era una persona che per il proprio paese aveva dato tanto, era lui. Ideatore dell’Area Expo, presidente della Pro loco, assessore, presidente delle squadre di calcio di Ostiglia e di Revere. Verso le 3.30 di ieri mattina, all’età di 64 anni, è venuto a mancare Maurizio Nardi.

A portarlo via una malattia che non gli ha lasciato scampo, ma contro la quale, grazie al proprio carattere, aveva sempre combattuto. Malattia che aveva scoperto circa un anno fa e per la quale era ricoverato all’ospedale di Pieve da inizio giugno. Un giorno a casa, nell’ultimo mese, e poi di nuovo il ricovero. Fino a giovedì scorso, quando è iniziata una repentina discesa fino alla notte tra venerdì e ieri.

Nardi era conosciuto e benvoluto da tutti. Di professione segretario comunale in una miriade di Comuni (per citarne alcuni in ordine sparso: Bovolone, Stienta, Occhiobello, Quistello, Villafranca, San Possidonio, Sermide, Gonzaga, Castello d’Argile in provincia di Bologna, Leffe in provincia di Bergamo e da ultimo Concordia), era stato assessore comunale prima con l’ex sindaco Graziella Borsatti dal 1993 al 2004 e poi con l’attuale sindaco Valerio Primavori nel mandato 2014-2019. A lui, che era stato assessore sia al bilancio che alle manifestazioni, va attribuita la nascita di parecchie iniziative oltre che l’idea della realizzazione dell’Area Expo in quello che fu l’ex consorzio agrario. Non solo. Da sempre appassionatissimo di calcio, a più riprese Nardi è stato presidente prima della squadra di calcio ostigliese Ags Hostilia e in seguito della River, squadra nata dalla fusione proprio tra l’Ags Hostilia e la squadra di Revere.

Originario di Melara, si era trasferito a Ostiglia 33 anni fa quando si sposò. Nardi lascia la moglie Ornella Mantovani e i figlia Luca e Barbara. La salma si trova alla Domus Concordia a Pieve di Coriano. I funerali sono stati fissati per domani alle 15.30 nella chiesa di Ostiglia.