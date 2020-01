Calcio Eccellenza – Governolese, un futuro a misura di giovani

GOVERNOLO Il consiglio della Governolese di lunedì sera si deve considerare interlocutorio soltanto in apparenza. Infatti, si è parlato di impianti sportivi e di investimenti per l’attività. E’ stato anche deciso di nominare un gruppo di lavoro con il compito di presentare programmi che andranno poi elaborati e presentati, per quanto riguarda gli impianti, al Comune di Roncoferraro.

Prima di parlare del consiglio, il presidente Marzio Guernieri si sofferma sulla gara di domenica scorsa giocata a Boario e vinta col minimo scarto. «Abbiamo iniziato la gara – dice con orgoglio – con 7 quote e l’abbiamo conclusa con 9. Di più: hanno debuttato in Eccellenza due 2002, si tratta di Guarnieri e di Bernardi. Posso dire di sentirmi orgoglioso di questa squadra».

«Per quanto riguarda il consiglio – conclude il massimo dirigente dei Pirati – è emersa la volontà di continuare il lavoro iniziato quest’anno. Il gruppo di lavoro, che sarà nominato nei prossimi giorni, si dovrà occupare di tutti gli aspetti pratici della vita di una società sportiva: vanno dagli impianti sportivi all’organizzazione dei campionati, dalla prima squadra a quello dei più piccini».

Il diesse Fausto Cominotti ha confermato quanto detto dal presidente Guernieri, ma è sceso anche in alcuni dettagli. «Ho sottoposto al consiglio – dice infatti – due progetti. Il primo prevede che la Governolese si occupi di tutta l’attività: dalla prima squadra all’attività di base, in pratica com’è ora; il secondo che la Governolese allestisca la prima squadra, la Juniores e l’attività di base, delegando al Curtatone l’attività di Allievi, Giovanissimi ed Esordienti. Mi par di capire che stia prevalendo la volontà che le cose rimangano come sono adesso. Nel corso del consiglio sono emersi altri due aspetti: quello di ridurre, in futuro, il budget per la prima squadra e quello di dare ulteriore impulso al settore giovanile, dal quale, devo dire, abbiamo molte soddisfazioni».

Nei prossimi giorni il consiglio dirà se il presidente, il vicepresidente e il direttore sportivo sono confermati. Dopo la conferma, che sembra scontata, i tre dirigenti inizieranno a lavorare.

Domenica a Governolo sarà ospite la Romanese, che ha un punto meno dei Pirati. (gi.bo.)