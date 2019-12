Colle Aperto: dal magone al centro servizi di quartiere

MANTOVA – Il “magone” di via Croce a Colle Aperto sarà demolito; al suo posto un centro polifunzionale. Lo studio di fattibilità approvato dalla giunta comunale mette la parola fine a una situazione di degrado protratta per decenni e che vedrà al suo posto il sorgere di un centro che sarà il cuore di molte attività per famiglie, giovani e anziani del quartiere e non solo.

«In cinque anni – ha commentato il sindaco Mattia Palazzi – stiamo buttando giù il degrado che da venti o trent’anni rovina interi quartieri. Al suo posto faremo un centro polifunzionale per le famiglie, i giovani, gli anziani del quartiere rendendo quell’area più bella, utile e sicura».

L’edificio, più noto ai residenti come “magone”, è nato per ospitare attività del settore terziario ma non è mai stato completato finendo in stato di totale abbandono. Il nuovo centro sarà destinato ad attività ludico ricreative per anziani, ma anche attività sportive rivolte a tutti essendo concepito come spazio polivalente che si presta a svolgere numerose funzioni.

Secondo il progetto, ci sarà la cucina e un’area feste esterna attrezzata. Gli spazi di aggregazione saranno al primo piano, mentre le aree ludiche al piano terra all’aperto. I lavori costeranno 1 milione e 800mila euro. L’opera sarà inserita nel programma triennale 2020-2022 vedrà l’inizio lavori nel 2020.

«È una vicenda che ha una storia lunga e che finalmente trova uno sbocco positivo – hanno sottolineato gli assessori ai lavori pubblici Nicola Martinelli e al welfare Andrea Caprini –. Il centro commerciale ha avuto la licenza di costruire nel 1989, prima per attività commerciali, poi a uso residenziale. L’immobile tuttavia non ha mai trovato una destinazione ed è stato abbandonato al degrado. Il Comune si è impegnato a fare le varianti necessarie e a espropriare il diritto di superficie alla società proprietaria. Ora siamo pronti ad abbattere l’immobile».