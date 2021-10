Tennis tavolo U19 femminile – Star Contender, Nicole Arlia esce agli ottavi

WLADYSLAWOWO (Pol) Al WTT Youth Star Contender in Polonia, Nicole Arlia è stata sconfitta negli ottavi di finale del singolare Under 19. Era opposta alla tedesca Annett Kaufmann, testa di serie n. 6, e ha perso per 3-0, lottando alla pari nei primi due set e cedendo più nettamente nel terzo (11-13, 9-11, 6-11). L’azzurra della Brunetti la prossima settimana sarà fra le protagoniste del WTT Youth Contender, che scatterà al Bella Village di Lignano Sabbiadoro oggi con il programma agonistico maschile. Arlia disputerà le gare Under 17 e Under 19, al via rispettivamente giovedì 28 e venerdì 29 ottobre.