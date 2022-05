Pallavolo serie C f – Rivalta a un passo dalla promozione in B2

RIVALTA SUL MINCIO Bravo Rivalta! Il sestetto di Verri e Manzoli batte 3-2 a Milano, nell’andata dei play off da seconde classificate, il Cagliero e domani sera, in casa (ore 21), deve vincere con qualsiasi risultato per centrare la meritata promozione in B2. Se perde 3-2, si decide tutto al golden set, ma se si arrende 3-0 o 3-1, saranno le meneghine a salire di categoria. La perdente avrà poi la possibilità di essere promossa attraverso gli spareggi con una vincente delle terze classificate. «Vincevamo due zero – spiega Verri – Abbiamo raddrizzato il secondo set che sembrava perso. Dopo ci siamo trovati in difficoltà sia in battuta sia in ricezione; siamo stati raggiunti, ma per nostra fortuna una volta riordinate le idee abbiamo conquistato il tie break. Abbiamo giocato in un impianto angusto, senza tribune, con la gente in piedi e poche lampade accese. E’ andata bene, ma guai a sentirsi già in B2. Dobbiamo vincere domani e giocare molto con la testa».