Calcio dilettanti – Castellana, confermato Cobelli per puntare all’Eccellenza

CASTEL GOFFREDO Il primo mattone la Castellana l’ha messo, con la conferma dell’allenatore Alessandro Cobelli. A confermare l’investitura dell’allenatore anche per la stagione 2022/2023 è il direttore generale dei goffredesi Alessandro Novellini, il giorno dopo il rompete le righe dell’altra sera culminato con la cena sociale. Dalla settimana prossima partiranno i colloqui con i giocatori per costruire la rosa dell’anno prossimo. Non sono previste rivoluzioni, ma un rafforzamento dell’organico. «Vogliamo proseguire il percorso – dice Novellini -. Nella prossima stagione vogliamo dare l’assalto all’Eccellenza, migliorando anche il rendimento del settore giovanile, che è già stato molto buono in questa». Una Castellana che ha chiuso al quarto posto del girone D di Promozione, pur senza centrare gli spareggi per un solo punto. «C’è un po’ di rammarico per questo – prosegue il dg – l’obiettivo era alla nostra portata, ma c’è stata un po’ di sfortuna. Sarebbe bastato un pizzico di coraggio in più, è stato un peccato. Ma la prendiamo con filosofia: è tutta esperienza che ci farà bene per il prossimo anno. Voglio sottolineare che non ho niente da rimproverare al mister e ai ragazzi, perché hanno dato tutto quello che potevano. E’ stata questione di dettagli».

«L’obiettivo, come detto, è quello di riprovare l’assalto all’Eccellenza, senza stravolgere il progetto. E se ci saranno forze nuove, potranno dare un valore aggiunto ulteriore». Il riferimento, nemmeno troppo velato, è al possibile rientro di Bruno Bompieri, con il quale è fissato un appuntamento la settimana prossima.

«Vogliamo fare le cose per bene. In questa stagione, grazie al lavoro del responsabile dell’agonistica Francesco Bertagna e di tutti gli allenatori e i collaboratori, avremo tutte le squadre al regionale, se i 2006 manterranno questa posizione. Inoltre abbiamo guadagnato la Fascia A con la Juniores, un campionato di assoluto prestigio, che ci consentirà di alzare ulteriormente il livello anche nella categoria giovanile più prestigiosa».

La Castellana, insomma, riparte di slancio portando avanti il progetto: il ventilato ingresso di Bompieri potrebbe aggiungere ulteriore pepe ad un mercato di categoria che promette sin da ora di essere molto interessante.