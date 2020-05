L’infortunio sul lavoro ai tempi del Covid-19, webinar gratuito Apindustria

MANTOVA Continua la formazione on-line di Apindustria rivolta alle aziende e ai professionisti, che la prossima settimana si aprirà col webinar gratuito di tema sindacale.

Martedì 12 maggio alle 10.00 si parlerà per circa un’ora di come gestire in azienda l’infortunio sul lavoro durante l’emergenza Covid-19.

Sarà il dott. Guido Lanfranchi, esperto e consulente di diritto del lavoro, che illustrerà in particolare la circolare n.13 del 3 aprile 2020 dell’Inail dove sono state fornite le istruzioni operative per procedere alla denuncia di malattia-infortunio per infezione da nuovo coronavirus.

“In questo periodo pieno di incertezze normative, ci stiamo impegnando per dare il più possibile strumenti utili alle aziende per gestire al meglio le criticità sul lavoro – ha precisato il direttore Giovanni Acerbi – l’emergenza coronavirus ha portato tante problematiche in materia di gestione del personale, che stiamo cercando di dipanare oltre che con le nostre consulenze, anche con una formazione on-line mirata.”

Nell’incontro, dopo una panoramica della disciplina dell’infortunio sul lavoro, ci si soffermerà sugli adempimenti e il trattamento economico nel caso specifico di malattia-infortunio da nuovo coronavirus.

Per chi fosse interessato a iscriversi o volesse richiedere informazioni, può scrivere un’e-mail a formazione@api.mn.it o telefonare in Associazione allo 0376221823.