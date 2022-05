Pallavolo serie C m – Il presidente Cavallari: “Asolaremedello, stagione super”

Asola L’ultimo impegno della stagione per l’Asolaremedello si è concluso con l’ennesimo successo: domenica a Gratacasolo di Pisogne il sestetto di Luca Mutti ha battuto 3-0 il Mornago, conquistando lo scudetto della C lombarda. A confronto i varesini, promossi in B vincendo il girone A, e la compagine mantovana, salita di categoria chiudendo al primo posto nel B. In terra bresciana ultima apparizione sulla panchina per Mutti e Ghitti: il primo nella prossima stagione sarà il vice del neo coach Andrea Fasani, mentre il secondo non resta. Ricordiamo che il primo colpo di mercato è il martello Rodella, ex Foligno che ha giocato anche a Parma. «Siamo stati bravi in una partita nella quale le due squadre hanno commesso diversi errori – spiega il presidente Nicola Cavallari – C’era troppa attesa. Il merito della mia squadra è stato quello di non mollare. Teniamo presente che per infortunio mancava Fellini, ma chi lo ha sostituito ha fatto molto bene. Abbiamo chiuso la stagione alla grande, conquistando lo scudetto. Cercheremo di fare bene anche in B, categoria dove approda anche Montichiari che nei play off ha avuto la meglio sulla seconda squadra di Saronno, a conferma che il girone B era un gradino sopra al girone A». A proposito di Montichiari, Colella, che ha militato in questa stagione nel Viadana, potrebbe approdare nel team bresciano.