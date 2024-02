Basket serie C – Viadana, punti pesanti in palio sul campo del Pentavac Chiari

Viadana Questa sera torna in campo il Gruppo Mauro Saviola Viadana. La squadra di Denis Tellini è ospite a Chiari del Pentavac, piegato 71-63 all’andata (ore 21.15, arbitri Virginia D’Amone di San Giorgio e Rossini di Manerbio). I locali, allenati da Cullurà, sono avanti di quattro lunghezze in classifica sui rivieraschi, nel girone D Est della Serie C Crl.

«Dobbiamo cominciare a vincere qualche partita, altrimenti si fa sempre più dura – afferma il presidente Massimo Pizzetti – Vedendo la classifica, direi che ci siamo giocati tanti jolly e non penso riusciremo ad uscire dalle ultime quattro posizioni. L’importante è arrivarci col maggior numero di punti per avere una classifica abbastanza alta. Per questo dobbiamo cercare di vincere le tre ultime gare della prima fase, sperando che Chiari ne perda almeno una. Siamo in bilico fra girone Silver o Bronze per la fase successiva. Meglio non fare calcoli, ma pensiamo piuttosto ad espugnare, se possibile, Chiari».