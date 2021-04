Basket Serie A2 maschile – La Staff batte Orzinuovi (102-74) e sogna i play off

MANTOVA Nel giorno della verità gli Stings non deludono le aspettative, conquistano una vittoria senza alcun patema contro Orzinuovi (102-74) e soprattutto scacciano l’incubo di dover lottare per non retrocedere. Inoltre, staccano il pass per il girone azzurro nella fase a orologio che, potenzialmente, li può spingere fino ai play off.

STAFF MANTOVA-AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI 102-74 (25-18, 47-39, 71-56)

STAFF MANTOVA: Mirkovski, Ferrara 12 (2/3, 0/1), Lo 3 (1/1 da tre), Maspero 19 (2/3, 5/6), Ziviani 3 (1/1 da tre), Cortese 11 (3/5, 1/5), Ghersetti 10 (2/4, 2/3), Bonacini 2 (1/3, 0/1), Weaver 14 (5/7, 0/1), Ceron 17 (2/6, 3/6), Veideman 11 (2/7, 1/3). N.e.: Infante

All.: Di Carlo.

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI Zilli 6 (2/3), Galmarini 5 (2/7 da due), Guerra (0/1 da tre), Rupil 9 (0/1, 3/5), Mastellari 5 (1/3, 1/3), Tilliander 2 (1/1 da due), Spanghero 7 (1/3, 1/4), Negri 9 (1/1, 2/4), Miles 23 (2/4, 3/4), Hollis 8 (4/10, 0/4). N.e.: Fokou

All.: Calvani.

ARBITRI Dionisi, Raimondo, Praticò.

NOTE T.l. Man 22/27, Orz 16/20. Rimb.: Man 41 (Ceron 9), Orz 29 (Hollis 7). Ass.: Man 23 (Veideman 9), Orz 10 (Spanghero e Miles 3).