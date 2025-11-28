Passerella per le Eccellenze Sportive mantovane

MANTOVA Nel rinnovato Teatro Bibiena lo sport si è ritrovato per consegnare le benemerenze del 2023. Lo ha fatto in occasione del Festival del Libro e della Cultura sportiva che si svolge da martedì in città e in provincia. E’ tradizione del Coni dare il giusto premio a chi fa sport, atleti, società, dirigenti e chi si adopera, come ha sottolineato il presidente regionale del Coni Marco Riva, per fare in modo che lo sport ci renda migliori. A fare gli onori di casa il delegato del Coni di Mantova Tiziana Pikler. Ma erano rappresentati anche il Comune di Mantova con Stefano Simonazzi e la Provincia con il delegato provinciale allo sport Enrico Lungarotti e il Consiglio Regionale con Alessandra Cappellari. Nei loro interventi gli ospiti, prima delle premiazioni, hanno sottolineato la necessità di fare squadra per arrivare ai risultati come un lavoro di squadra ha portato alla realizzazione della serata. Prima delle premiazioni è stato osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa della giovane pallavolista Anna Malatesta. Poi si sono succedute le varie consegne dei premi al merito sportivo, con le immancabili foto di rito e di tutti i premiati alla fine. Sono state consegnate Palme e stelle d’argento e di bronzo, medaglie al valore atletico d’oro, d’argento e di bronzo nonché Premi speciali decisi dal Comitato Regionale del Coni.

Benemerenze Coni 2023

Palma Di Bronzo: Grazia Attene e Sergio Bonfà. Stella d’Argento: Enzo Cartapati. Stella di Bronzo: Gian Pietro Marchiori. Stella di Bronzo: Gianni Mistrorigo. Stella di Bronzo: Giorgio Staffa. Stella di Bronzo: ASD Tiro con l’Arco Sagittario. Stella di Bronzo: ASD Tamburello Solferino. Stella di Bronzo: Bocciofila Montata Carra.

Medaglie al Valore Atletico

Medaglia d’Oro: Alessia Grazioli. Medaglia d’Argento: Maria Fratti. Medaglia d’Argento: Pietro Ghizzi. Medaglia d’Argento: Alessandro Groppelli. Medaglia di Bronzo: Kwadjo Sansei Anani. Medaglia di Bronzo: Nicole Arlia. Medaglia di Bronzo: Stefano Barbi. Medaglia di Bronzo: Pietro Bedogna. Medaglia di Bronzo: Razvan Mihai Bobocica. Medaglia di Bronzo: Rudy Briani. Medaglia di Bronzo: Alessio Campari. Medaglia di Bronzo: Cecilia Cicuttini. Medaglia di Bronzo: Francesco De Marco. Medaglia di Bronzo: Annalisa Emiliani. Medaglia di Bronzo: Samuele Guerra. Medaglia di Bronzo: Alessia Guicciardi. Medaglia di Bronzo: Mattia Marsiletti. Medaglia di Bronzo: Leonardo Mutti. Medaglia di Bronzo: Chiara Nasi. Medaglia di Bronzo: Emma Rodelli. Medaglia di Bronzo: Davide Zanini.

Premi Speciali decisi dal Coni Comitato Regione Lombardia

Michela Merlo; Alessandro Grossi; Rugby Mantova; Mantova Calcio a 5; San Lazzaro; Rugby Viadana.

Medaglie al Valore Atletico – Premiati ma non presenti: Lucas Baroni, Omar Fatnassi, Gaia Monfardini, Marco Salandini, Bautista Bravin Stavile, Wenling Tan.

Sergio Martini