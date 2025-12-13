Powerchair Hockey serie A1 – Macron Warriors domani di scena a Torino per una trasferta… Magic.Merlino: “Grinta e concentrazione”

Sabbioneta I Macron Warriors Sabbioneta intendono proseguire la loro marcia vincente facendo bottino pieno anche nella trasferta piemontese che li attende e li vedrà affrontare, domani pomeriggio alle ore 15, i Magic Torino. I rossoblù mantovani arrivano da due successi molto convincenti e vogliono arrivare all’ultima gara del girone di andata, quella che li porterà ad affrontare gli ormai storici avversari di sempre, i Black Lions Venezia, con la posizione di leadership in classifica. Tutto questo affrontando prima un forte avversario come i Magic Torino che, come tutti i club che prendono parte all’edizione 25-26 della serie A1 di powechair hockey, è squadra temibile e contro la quale serve tutta la grinta e la concentrazione che i Macron Warriors sanno mettere in campo. I precedenti ufficiali tra i due club sono stati fino ad ora tre e tutti a favore dei vicecampioni d’Italia. Due nel corso della stagione 2022-2023 con successo a Sabbioneta per 8-2 e vittoria in trasferta a Torino per 7-4. Bisogna poi tornare un po’ indietro nel tempo, nel 2016, quando a Lignano Sabbiadoro, nel corso delle finali del campionato di A2, lombardi e piemontesi si affrontarono nella finale per salire in A1. Vinsero i Macron Warriors per 2-1. Ecco i convocati da coach Fabio Merlino per il match di Torino: M. Ferrari, L. Papini, I. Di Ruzza, L. Mercuri, D. Sciuva, I. Jignea, R. Federigi, L. Catania, G. Camponesco.

L’ultimo match tra Magic Torino e Macron Warriors Sabbioneta, giocato nel marzo 2023, fu anche l’esordio tra i ‘guerrieri’ di Leonardo Catania, oggi punto fermo dell’attacco rossoblù e della Nazionale. In quell’occasione festeggiò la prima gara con la maglia dei Warriors con un poker di gol.

«È un match importante e ci siamo preparati al meglio – ha dichiarato coach Fabio Merlino – Abbiamo ben chiari i nostri obiettivi e la trasferta a Torino rappresenta un ulteriore step nel nostro cammino. Voglio vedere in campo la concentrazione e la grinta che i ragazzi hanno mostrato fino ad ora. Ci aspetta una settimana molto impegnativa e non voglio cali di tensione».