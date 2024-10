Rally – Mirandola-Alongi cercano gloria al “Trentino”

Mantova Dopo qualche mese di pausa, la coppia formata da Andrea Mirandola e Fabio Alongi ritorna insieme a bordo, partecipando alla seconda edizione del Rally del Trentino, valido per la Coppa Italia di zona.

Venerdì l’equipaggio affronterà le ricognizioni del percorso con auto stradale, mentre alla sera saranno eseguite le verifiche sportive e tecniche. Il sabato mattina sarà la volta dello Shake Down, ovvero un tratto di prova speciale lungo 3 Km per testare vettura e riprendere feeling col sistema particolare di navigazione. La partenza della gara avverrà dalla piazza centrale di Mori alle ore 16.43 per affrontare due prove speciali diurne e poi ritornare al parco assistenza per istallare i fari supplementari e quindi concludere la prima giornata in notturna. La seconda tappa del rally partirà la domenica mattina alle ore 9 per completare quattro prove speciali e arrivare al traguardo, a piazza Cal di Ponte d Mori, alle ore 16.30. La competizione avrà una lunghezza totale di 297 kilometri, di cui ben 66 a cronometro. Mirandola e Alongi ringraziano anticipatamente tutti gli sponsor e la scuderia New Rally Team per la disposizione e la preparazione della vettura Citroën A6. In tutto sono 106 gli equipaggi iscritti alla kermesse, che puntano a mettersi in evidenza in una delle ultime gare del 2024.