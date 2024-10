Atletica – La Libertas chiude l’anno al top. A Cremona vittorie, podi e nuovi personali per i Ragazzi e i Cadetti

Mantova Meglio di così non si poteva concludere questa lunga stagione agonistica. I Ragazzi e i Cadetti (dalla prima Media alla prima Superiore) della Libertas Mantova hanno dato battaglia ai numerosi atleti lombardi iscritti a Cremona all’ultima gara. Quasi tutti al personale, cosa non facile dopo la pausa estiva e ciò fa ben sperare per la prossima annata agonistica, che va ad iniziare a dicembre con le indoor e le campestri. Personali, ma anche vittorie! È il caso di Thomas Lipreri che vince i m60 in 8’’13 e il lungo con m 5.16, di Maddalena Gola prima nella velocità in 8.62 e terza nel lungo con 4.21. Bravo Tommaso Garibaldi 2° nel lungo con 4.96 e 3° nei 60 con 8’’62; promette bene anche Nicola Gardani 4° nei 60 in 8’’80. Molto bene Sofia Squassabia terza nei 60 con 8’’85 e super anche Najiri Quagliarella 8’’87 nei 60 e 4.06 nel lungo. Tra i cadetti Filippo Tosi è 2° ed eguaglia il personale nell’alto con 1.76. Negli 80 m Riccardo Cerati corre a un centesimo dal personale in 10’’50 e nei 1000 Oscar Torresani ferma il cronometro in 3’11’’58. Tra le cadette Emily Meneghinello, reduce dagli Italiani di Caorle dove è stata finalista nei 300, qui si diletta nei m 80 cogliendo un buon 2° posto con 10’’67. Molto bene Giulia Scansani, sempre negli 80, giunta terza in 10’’79. Amanda Costi è 2ª ed eguaglia il personale nel peso con m 9.24 e la sorella Virginia si migliora nel martello con 29.29, cogliendo anche lei l’argento.