Rugby Serie A Elite – Viadana affossa Colorno (33-10). Il sogno tricolore può continuare

VIADANA Se è vero che “sono sempre i sogni a fare la realtà”, come canta Ligabue, questo Viadana può davvero sognare in grande. La squadra giallonera ha vinto 33-10 contro Colorno, nel primo match dei play off scudetto. Atmosfera da brividi allo Zaffanella. Quasi in 3000 a spingere la squadra di coach Pavan alla vittoria. Dal settore dei Miclas uno striscione con un mega carro armato coperto da fumogeni gialloneri all’ingresso in campo, per far capire fin da subito agli avversari quali fossero le intenzioni di Viadana. Spinta determinante quella del pubblico rivierasco, che dopo troppi anni torna a sognare. Sugli spalti anche il ct della Nazionale Italiana Quesada, arrivato allo “Zaffanella” per gustarsi da vicino questo Viadana che è tornato a farsi apprezzare e che, a questo punto, potrebbe regalarsi il sogno tricolore. Viadana tornerà in campo l’11 maggio alle 17 sempre allo Zaffanella contro il Valorugby per aggiudicarsi la finalissima del 2 giugno a Parma. Altra sfida da non perdere.

VIADANA-COLORNO 33-10

MARCATORI p.t. 6’ m. Locatelli (5-0), 11’ c.p. Hugo (5-3), 15’ m. Baronio tr. Roger Farias (12-3), 21’ m. Luccardi tr. Roger Farias (19-3), 29’ c.p. Roger Farias (22-3); s.t. 44’ c.p. Roger Farias (25-3), 57’ c.p. Roger Farias (28-3), 78’ m. Lovotti tr. Hugo (28-10), 80’ m. Denti (33-10).

RUGBY VIADANA 1970 Sauze (53’ Ciardullo), Bronzini, Morosini (73’ Madero), Jannelli, Ciofani, Roger Farias, Baronio (68’ Gregorio), Ruiz, Wagenpfeil (54’ Boschetti), Locatelli, Lavorenti (62’ Catalano), Schinchirimini, Mignucci

(40’ Oubina), Luccardi (62’ Denti), Mistetta (53’ Fiorentini). All.: Gilberto Pavan.

HBS COLORNO Van Tonder, Leaupepe, Ceballos, Pavese (61’ Pescetto), Batista, Hugo, Del Prete (68’ Palazzani), Koffi, Broglia (51’ Mbanda), Manni (45’ Ruffolo), Van Vuren (45’ Popescu), Butturini, Arbelo (54’ Leso), Ferrara (45’ Rosario), Franceschetto (54’ Lovotti). All.: Umberto Casellato.

ARBITRI Riccardo Angelucci (Livorno); AA1 Alex Frassson (Tv), AA2 Federico Boraso (Ro); Quarto Uomo: Simone Boaretto (Ro); TMO: Stefano Roscini (Mi).

NOTE Spettatori 3000 circa. Cartellini gialli: 71’ Palazzani (C), 76’ Locatelli (V), 77’ Schinchirimini (V). Man of the Match: Samuele Locatelli (V).