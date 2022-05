Calcio Seconda Categoria – Play off: la Voltesi rimonta due gol ed elimina il Medole

VOLTA MANTOVANA Finale vietato ai deboli di cuore nel 2° turno play off tra Voltesi e Medolese. Nella prima ora e dieci minuti di gioco non succede nulla di rilevante. Sul taccuino solo qualche velleitario tentativo, più da parte dei viola, obbligati a vincere per passare. Poi, nel giro di 8 minuti, dal 70’ al 78’, un’altalena di emozioni fa prima sognare i sostenitori medolesi, poi esalta il pubblico di casa, galvanizzato dalla rimonta voltese. A fare la prima mossa è Tenedini, che toglie al 59’ un terzino, Boschetti, per inserire la punta Cavicchioli. Al 62’ i viola sfiorano per primi il gol: cross dal fondo da sinistra di Dossena, palla che attraversa tutta l’area e arriva a Scaroni, che mette clamorosamente fuori da pochi passi. E’ il preludio al primo gol, al 70’: Dehò da destra mette in mezzo, tocca Scaroni quel tanto che basta per servire Paghera, il quale, da pochi passi, non sbaglia, trafiggendo Benedini. Sulle ali dell’entusiasmo, con un’azione fotocopia, raddoppiano gli ospiti 3’ più tardi: stavolta a mettere dentro è proprio Cavicchioli. La Voltesi sembra alle corde, ma improvvisamente si rianima: al 75’ il nuovo entrato Balogun si guadagna una punizione poco lontano dal limite dell’area. Trasformazione stratosferica di Panizza, che disegna una parabola sul primo palo ad aggirare la barriera: palla imprendibile per Contrini, 1-2. La Voltesi ci crede e trova il pareggio poco dopo: Njie mette Doumbia in condizione perfetta per irrompere in area e tirare. Grande risposta di Contrini, che però non può nulla sulla sassata dell’accorrente Jallow, che insacca sotto la traversa la corta respinta dell’estremo viola. Adesso è la Medolese ad accusare il colpo, e la Voltesi potrebbe anche vincerla: all’83’ Balogun scappa in contropiede in campo aperto, l’ultimo uomo Dossena lo stende poco prima dell’ingresso in area. Il direttore di gara non ha dubbi ed estrae il rosso. Altra punizione sulla mattonella di Panizza, che però stavolta mette di poco alto. Gli ospiti, in 10, ci provano fino alla fine: prima il colpo testa di Cavicchioli risulta troppo debole per impensierire Benedini, poi, al quarto di recupero, Loddo mette clamorosamente fuori il pallone del nuovo sorpasso. Finisce 2-2: la classifica premia la Voltesi, ma onore alla Medolese, che ci ha provato con tutte le sue forze. I collinari torneranno in campo già questo giovedì, in casa dell’Alto Lario, sul Lago di Como.