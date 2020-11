Rugby Top 10 – Arletti: “Viadana a Rovigo senza paura”

VIADANA A meno di (brutte) sorprese, sabato comincerà l’avventura del Viadana nel campionato Top10. I ragazzi guidati da German Fernandez faranno il loro esordio a Rovigo per una sfida che è diventata un classico nel panorama nazionale.

«Ci attende certamente una gara difficile – mette le mani avanti il presidente Giulio Arletti – l’avversario è forte, giocare al Battaglini è sempre complicato, anche se trovarlo deserto sarà una tristezza. Andiamo per fare la nostra partita, senza paura».

Il Viadana, pur rimaneggiato e alla fine sconfitto, ha destato una discreta impressione nella gara di Coppa Italia contro Reggio Emilia. «La squadra ha fatto il suo dovere – conferma Arletti – il vistoso scarto finale ci punisce oltremodo, vista anche la situazione di emergenza. Abbiamo affrontato un avversario di valore come il Valorugby, che si è presentato in formazione tipo e solo nel finale è riuscito a prendere il largo: per gran parte della partita siamo stati all’altezza. Mi sono piaciuti i giovani, meritano un grande applauso per l’impegno, per come si sono battuti».

«Il roster – prosegue il massimo dirigente del Viadana – è composto in maggioranza da giovani, abbiamo anche dei giocatori esperti, ma in misura minore rispetto alla precedente stagione. E’ un bene che questi ragazzi possano giocare e farsi le ossa, così crescono in esperienza e tecnica. E sono sicuro che quando l’allenatore li chiamerà in causa, ne ripagheranno la fiducia dando il meglio».

Coach Fernandez ha portato una ventata di novità ed entusiasmo in tutto l’ambiente. «Sta svolgendo un ottimo lavoro – assicura Arletti – con grande cura per i dettagli. I ragazzi lo seguono, convinti della bontà del progetto tecnico. La squadra andrà ovviamente giudicata al completo, con tutti gli effettivi disponibili. Il calendario ci mette subito di fronte al Rovigo, dobbiamo affrontarlo senza pressioni. Coach Fernandez sa certamente meglio di me come preparare la sfida e sono certo che chi andrà in campo ce la metterà tutta per ottenere il migliore risultato possibile».

Sicuro il rientro di Keanu Apperley, domani verranno verificate le condizioni di Cosi e Quintieri, che potrebbero recuperare per la sfida di sabato al Battaglini.

Il presidente esprime in chiusura la propria preoccupazione per le squadre giovanili. «In questa situazione rischiamo di perdere i nostri ragazzi – è il grido d’allarme di Arletti – non tanto i giocatori dei Caimani, ma quelli più giovani, che alla fine potrebbero lasciare e sarebbe un problema che andrebbe a ripercuotersi sugli scenari futuri: spero di sbagliarmi».