Trovato morto in auto: indagini sulla scomparsa di un 39enne

SUZZARA Tragica scoperta ieri mattina fatta da un passante: un giovane è stato trovato senza vita all’interno di un’automobile parcheggiata in via Lombardi a Suzzara. Ogni soccorso è stato vano per il 39enne Francesco Toscanelli, ormai privo di vita. I carabinieri propendono per un malore che ha stroncato la giovane esistenza del 39enne, anche se ulteriori accertamenti sono in corso. Dell’uomo non si avevano più notizie, a quanto risulta, da qualche giorno.

La scoperta è stata fatta da un passante che, attraversando via Lombardi a Suzzara, ieri mattina, si è accorto che in un’auto lì parcheggiata, all’interno, era riverso il corpo di un uomo: immediatamente sono scattati i soccorsi con le ambulanze del 118 che si sono precipitate sul posto unitamente ai carabinieri della locale stazione e ai vigili del fuoco. Quando questi ultimi sono riusciti ad aprire uno degli sporfelli dell’auto è apparso subito chiaro che non vi era nulla da fare: il 39enne era già privo di vita anche se è stato tentato un’estrema manovra di rianimazione che, ovviamente, non ha dato esito.

La salma di Francesco Toscanelli è stata trasferita alle camere mortuarie dell’ospedale di Mantova dove ancora adesso si trova in quanto non è stato dato il nulla osta per le esequie. Toscanelli infatti aveva fatto perdere le sue tracce da alcuni giorni e i parenti ne avevano denunciato la scomparsa. Per questo motivo i carabinieri hanno preferito per il momento compiere un ulteriore supplemento di indagini in modo da fugare ogni dubbio sulle cause della morte dell’uomo.