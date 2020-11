Asola, sospesa attività laboratorio tessile per il mancato rispetto regole anti Covid

ASOLA Settima di intensi controlli presso le attività commerciali del territorio del Comune di Asola da parte dei Carabinieri della locale Stazione.

Oltre alle ordinarie attività di controllo del territorio e di prevenzione e contrasto alla criminalità comune, i Carabinieri di Asola hanno proseguito nello svolgimento di specifici servizi di controllo sul rispetto delle misure di contenimento anti Covid-19. Nel particolare, sono state controllate quattro attività commerciali ed una azienda agricola locale. Per quanto riguarda le attività commerciali, un noto “salone di bellezza”, del centro cittadino, è stato segnalato alla Prefettura di Mantova in quanto la titolare, a seguito dell’accesso ispettivo, è stata trovata priva della prevista protezione delle vie respiratorie. Come lei anche il cliente ne era privo. A entrambi è stata comminata una sanzione amministrativa di euro 400.

I Carabinieri, hanno sottoposto a controllo, unitamente al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri di Mantova, anche un laboratorio tessile cinese. In quel contesto hanno appurato la mancata adesione alle norme anti contagio Covid-19 sanzionando il titolare con ammenda di euro 400 e imponendo la sospensione dell’attività per giorni tre.