Trevenzoli guarda pure al verde “Delega alla transizione ecologica”

VILLPIMPENTA – La nuova amminstrazione comunale del sindaco Daniele Trevenzoli, che è stata eletta solamente lunedì scorso, guarda all’ambiente e al risparmio energetico con grande serietà: sebbene la composizione della nuova giunta non sia ancora stata decisa, Trevenzoli infatti potrebbe inserire la delega alla transizione ecologica con consguente creazione del relativo assessorato comunale.

Finora è un’ipotesi, ma nemmeno così campata per aria, anche perché il sindaco avrebbe in mente già un paio di persone cui affidare l’incarico. Un incarico innovativo, considerato il tema che va ad affrontare, ma anche delicato, dal momento che l’aspetto ambientale è tra le priorità dell’agenda politico-amministrativa a livello internazionale.

Uno degli assessorati insomma potrebbe essere alla transizione ecologica, mentre le altre deleghe sono ancora in fase di elaborazione e nel giro di breve tempo dovrebbero venire assegnate. Considerato che oltre al sindaco Trevenzoli gli assessori in giunta saranno due, l’intenzione del primo cittadino è di coinvolgere il più possibile anche gli altri consiglieri affidando loro le varie deleghe di cui vi sarà necessità.

«Per ora però – afferma Trevenzoli – non abbiamo deciso nulla e da domani (oggi per chi legge, ndr) inizieremo a parlarne come si deve».

Nel frattempo la data del consiglio comunale di insediamento non è ancora stata decisa, anche se l’ipotesi è che possa svolgersi il prossimo 30 di giugno. Anche in tal caso la data dovrà essere scelta e pure dell’insediamento il gruppo di maggioranza parlerà oggi. (gb)