Rugby Top 10 – Modena: “Viadana, alzare il livello per battere Rovigo”

VIADANA Sabato il Rugby Viadana conclude il girone d’andata del Top 10 ospitando allo Zaffanella (ore 15) il Rovigo, che nello scorso fine settimana ha battuto 27-6 il Mogliano nel recupero. I gialloneri, spettatori dei match disputati sabato, sono scivolati in ottava posizione. Nell’ultima gara giocata hanno perso nettamente a Calvisano, senza realizzare alcuna meta, come era già accaduto in precedenza contro Reggio Emilia. Con queste premesse, il match contro Rovigo si prospetta tutto in salita. Lo presentiamo insieme a Francesco Modena, l’ex di turno che in estate si è trasferito in riva al Po. «Abbiamo già affrontato Rovigo in precampionato allo Zaffanella – ricorda – ma era un’amichevole. Quella di sabato sarà tutta un’altra partita, l’ultima del girone d’andata. Sono un po’ emozionato, credo sia normale, del resto affronto da avversario la squadra dove sono cresciuto e ho giocato sino a qualche mese fa».

«Il nostro obiettivo – prosegue Modena – è cercare di ritornare a vincere dopo la sconfitta a Calvisano; prima di quella gara eravamo in crescita e anche contro i bresciani, fino al 15-14 per noi, avevamo fatto molto bene. Gli ultimo venti minuti sono stati per noi fatali, loro hanno realizzato tre mete che ci hanno condannato alla sconfitta. Anche Rovigo di recente ha commesso dei passi falsi, ma col successo nel recupero di Mogliano si è ripreso e resta un’ottima squadra, con giocatori molto forti. Del resto soltanto pochi mesi fa ha conquistato lo scudetto battendo il Petrarca in finale. Basa tutto il suo gioco sulla mischia, è grintoso in maule, sa far girare bene l’ovale e i tre quarti sono micidiali nell’uno contro uno. Dovremo stare molto attenti a non concedere loro degli spazi, ogni errore rischiamo di pagarlo caro».

Dopo la sfida col Rovigo, Viadana affronterà ancora allo Zaffanella il Colorno: all’andata era finita pari, 27-27. «Sarà un’altra battaglia – dice Modena – contro un’altra squadra di valore, guidata da Casellato, il mio allenatore a Rovigo. Ce la metterò tutta per fare bella figura davanti a lui. Fare punti contro la mia ex squadra e poi contro i parmensi sarebbe utile per migliorare il nostro bottino in classifica e soprattutto per il morale. Per riuscirci dobbiamo alzare il livello, essere concreti e costanti per tutta la partita. Altrimenti sarà dura».

Per il match di sabato tornano a disposizione di coach Fernandez nella linea dei tre quarti Mateu e in terza linea Lautaro Casado Sandri, da poco diventato papà; ancora assente in seconda linea Adolfo Caila.