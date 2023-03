Calcio Juniores Provinciale – La Cantera acciuffa il Porto al 90’. Il Curtatone ringrazia e decolla a +6

Mantova Venticinquesima giornata potenzialmente molto importante per le sorti del campionato. Dopo quanto era già successo alla 22esima – pareggio del Porto e vittoria del Curtatone che aveva fatto guadagnare due punti a quest’ultimo – gli stessi risultati si sono ripresentati nel turno di ieri e quindi ora complessivamente la capolista Curtatone ha un distacco di +6 sul Porto, la più diretta inseguitrice. Ulteriore allungo frutto della vittoria della Nac in casa del Segnate per 4-1, con gol di Muto, Camerati, Quaini e autogol di Rossi; mentre contemporaneamente il Porto non andava oltre l’1-1 sul campo della Cantera per effetto delle reti di Iori e Oliosi al 90’. In terza posizione si rafforza il Casaloldo, che mostra la manita (poker di Rosu) all’Altetico Castiglione salendo quindi a 56 punti, a -8 dal Porto ma a +4 sulla Rapid, che si fa bloccare sullo 0-0 dalla Roverbellese. Vittorie esterne per S.Egidio S.Pio X e River, rispettivamente contro Quistello per 1-0 (decide Modena) e Mantovana per 3-0 (Chaty e doppio Carnevali). Fattore campo rispettato, invece, per Sermide e Union Colli Morenici, che fanno bottino pieno ai danni di Moglia (battuto 2-1) e Ceresarese (3-1).

Nel prossimo turno, il Curtatone andrà a far visita alla River (quinta), mentre il Porto ospiterà il Segnate, fanalino di coda, quindi è lecito aspettarsi che possa riprendere il suo ruolino di marcia. Attenzione anche al match tra Rapid e Casaloldo, quarta contro terza.

RISULTATI 25a GIORNATA

Casaloldo-Atletico Castiglione 5-1

Union Colli Morenici-Ceresarese 3-1

Sermide-Moglia 2-1

Segnate-Curtatone 1-4

La Cantera-Porto 1-1

Roverbellese-Rapid Olimpia 0-0

Mantovana-River 0-3

Quistello-S.Egidio S.Pio X 0-1